Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec prallt gegen Pkw

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Freitag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der 21-Jährige war gegen 07.05 Uhr auf dem Radweg an der B70 aus Richtung Weseke in Richtung Borken unterwegs. Als der Borkener die vorfahrtberechtigte Straße Wieschkenbach querte, stieß er gegen den Wagen eines 26-Jährigen: Der Borkener hatte die Straße Wischkenbach in Richtung B70 befahren. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro.

