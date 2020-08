Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Balkon geklettert

Bocholt (ots)

Ein beschädigtes Abwasserrohr hat ein Dieb in der Nacht zum Samstag an einem Wohnhaus in Bocholt hinterlassen: Der Täter war nach ersten Erkenntnissen an dem Rohr auf das Dach einer Garage geklettert und von dort auf einen Balkon an einem Wohnhaus an der Rebenstraße. Von diesem ließ der Unbekannte zwei Paar Schuhe mitgehen. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

