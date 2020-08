Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Auf ein Elektrofahrrad abgesehen hatte es am Freitag ein Dieb in Bocholt-Stenern. Der Täter entwendete ein grau lackiertes Pedelec vom Typ Gazelle Arroyo C7+ HBM spezial. Es hatte hinter einem Praxisgebäude am Barloer Weg (Krankenhausbereich) gestanden, wo es zwischen 06.00 Uhr und 13.45 Uhr zu der Tat kam. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

