Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall eines Ackerschleppers mit Anhänger

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 20. Oktober 2019, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Dötlingen gegen 08:50 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Almsloher Straße. Beim Abbiegen in die Almsloher Dorfstraße kippte der mit Maissilage beladene Anhänger um, sodass sich die Silage im Straßenseitenraum verteilte. An dem Fahrzeuggespann und einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell