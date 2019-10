Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheitsfahrt in Ahlhorn; 2,70 Promille

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 20. Oktober 2019, befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek gegen 18:30 Uhr die Straße "Am Scheidewald" in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn. .

Beamte der Polizei Wildeshausen stellen im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der Rumäne deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. .

Der 36-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwaten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

