POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl aus Pkw in Dötlingen

Neerstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 21. Oktober 2019, versuchten unbekannte Täter gegen 02:15 Uhr Gegenstände aus einem in der Straße "Am Südesch" in Dötlingen/ Neerstedt abgestellten Pkw zu entwenden. .

Die Eigentümerin des Pkw stellte fest, dass die Türen des schwarzen VW Golf offenstehen. Offensichtlich wurde aus dem VW Golf nichts entwendet. Auch sind keine Schäden am Fahrzeug zu verzeichnen. .

Zeugen, die mögliche Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzten (1248723).

