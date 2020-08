Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollerfahrer stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 64-Jähriger am Freitag in Gronau zugezogen. Der Motorrollerfahrer war gegen 13.50 Uhr auf dem Radweg der Enscheder Straße unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der Niederländer zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell