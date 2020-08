Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer prallt gegen Auto

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag ein 34-jähriger Motorradfahrer in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 19.40 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Alstätter Straße kommend in Richtung Ochtruper Straße unterwegs. Er beabsichtigte an der Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße/Eper Straße geradeaus weiter zu fahren. Auf der Kreuzung bog vor ihm ein 64-jähriger Autofahrer nach links in die Eper Straße in Richtung Laubstiege ab. Er hatte die Hermann-Ehlers-Straße in entgegengesetzter Richtung befahren. Der Motorradfahrer stieß mit dem Fahrzeug des Gronauers zusammen, stürzte zu Boden und rutschte circa 50 Meter über die Straße. Anhand mehrerer Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Klinikum nach Enschede. Das Motorrad kam circa 25 Meter nach der Unfallstelle zum Stillstand, nachdem es mit einem Straßenschild kollidiert war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

