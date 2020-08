Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer muss scharf bremsen und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Sonntag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 22-Jährige befuhr gegen 15.00 Uhr den Schürbuschweg in Richtung Winterswyker Straße. Als der Kölner nach in einen links in einen Stichweg abbiegen wollte, näherte sich aus diesem ein Autofahrer. Der Radfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall. Nach Angaben des Radlers habe sich der grau lackierte Pkw in Richtung Hemdener Weg entfernt. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell