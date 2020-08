Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Herzebocholt - Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Isselburg-Herzebocholt (ots)

Am Freitagnachmittag erlitt eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin aus Hamminkeln schwere Verletzungen. Sie hatte gegen 16.40 Uhr den Radweg der Schüttensteiner Straße von Werth kommend in Richtung Isselburg befahren und trug einen Fahrradhelm. Aus bisher ungeklärter Ursache war sie in Höhe des Gutsweges auf das Pedelec ihres vorrausfahrenden 80-jährigen Mannes aufgefahren und anschließend gestürzt. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen zunächst in ein Bocholter Krankenhaus. Kurz darauf wurde sie in eine Duisburger Klinik verlegt.

