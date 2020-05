Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unbekannte setzen Pkw in Brand

Gevelsberg (ots)

Nach einem Brand am Donnerstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, in der Mühlenstraße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Unbekannte drangen auf bisher nicht geklärte Weise in eine Lagerhalle an der Mühlenstraße/ An der Drehbank ein. Sie setzten ein dort abgestelltes Fahrzeug in Brand und flüchteten. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht, das Fahrzeug verbrannte vollständig. Personen wurden nicht verletzt, ob weiterer Sachschaden entstanden ist, muss durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

