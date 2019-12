Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Bergen (ots)

Bergen: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitag, 20. Dezember gegen 09:10 Uhr in Bergen. Eine 89-jährige Fußgängerin überquerte die Celler Straße auf der Fußgängerfurt in Höhe der Einmündung Bahnhofstraße. Die Ampel zeigte für sie Grünlicht. Ein 64-Jähriger, der die Celler Straße befuhr, übersah sowohl die rote Ampel als auch die Dame, die frontal von seinem PKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß wurde sie so schwer verletzt, dass eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich wurde.

