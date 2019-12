Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Friedlicher Protest gegen Wintersonnenwendfeier der NPD in Eschede

Celle (ots)

Anlässlich einer "Wintersonnenwendfeier" des NPD-Landesverbandes Niedersachsen und einem geplanten Aufzug der NPD am heutigen Tag in Eschede, hatte das "Celler Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus" und der Deutsche Gewerkschaftsbund zu einer Kundgebung aufgerufen. Das Motto lautete: "Gemeinsam gegen die Nazitreffen in Eschede".

Zirka 650 Versammlungsteilnehmer trafen sich an der Kreuzung Hermannsburger Straße / Im Dornbusch, um ihrem gemeinsamen Protest unter Verwendung von Plakaten, Transparenten und Redebeiträgen Ausdruck zu verleihen. Damit lag die Zahl der Teilnehmer deutlich über dem, was im Vorfeld erwartet worden war.

Der Aufzug der NPD durch Eschede konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, weil die Kreuzung Hermannsburger Straße/ Zum Finkenberg Teil der Aufzugsroute gewesen und durch die Gegendemonstranten frühzeitig belegt worden war.

Die Gegendemonstranten führten einen Aufzug auf dem Weg "Zum Finkenberg" zum Gelände der NPD durch, um dort eine Zwischenkundgebung abzuhalten. Nach einer ca. einstündigen Kundgebung kehrten die Versammlungsteilnehmer zur Hermannsburger Straße zu einer kurzen Abschlusskundgebung zurück.

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Kundgebungen absolut friedlich.

An der privaten Veranstaltung der NPD zur Wintersonnenwende auf dem ehemaligen Hof Nahtz, fanden sich etwa 80 Personen ein.

Es kam zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs, weil die L 281 zweitweise gesperrt werden musste.

