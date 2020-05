Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Polizei ertappt Reifendiebe

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine Polizeistreife, gegen 01:30 Uhr, das Eisenwerkgelände in Schwelm. Sie beobachteten zwei Personen, die sich augenscheinlich an einem geparkten BMW zu schaffen machten, welcher auf einem angrenzenden Gelände eines Autohändlers geparkt war. Die beiden Täter erblickten den Streifenwagen und flüchteten zu Fuß in Richtung Loher Straße. Die Täter hatten bereits das Fahrzeug mittels Wagenheber aufgebockt und zwei Reifen abmontiert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

