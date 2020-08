Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen/TUT) Verteilerkasten brennt 12.8.20

Kolbingen (ots)

Ein Stromverteilerkasten ist am Mittwochnachmittag in der Burghaldenstraße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren Kolbingen und Renquishausen rückten deswegen mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an. Wie Servicetechniker des Energieversorgungsunternehmens vor Ort feststellen, lag ein technischer Defekt vor, der den Brand auslöste. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

