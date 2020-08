Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter hebelt Fenster auf und entwendet Handtasche (12.08.2020)

Rottweil (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, an der Einmündung Nikolausstraße/Hölderstraße, als ein unbekannter Täter einen geparkten Skoda Octavia aufgebrochen hat und geflüchtet ist. Der Unbekannte hebelte das Fenster des Autos auf, woraufhin dieses zerbrach. Er entwendete die unter dem Beifahrersitz befindliche Handtasche der 63-jährigen Geschädigten und flüchtete in Richtung Bahnhof. Glücklicherweise beobachtete dies eine Spaziergängerin, woraufhin diese mit der Geschädigten den Fluchtweg abging und die Handtasche schließlich in einem Gebüsch fand. Aus der Tasche wurde Bargeld entwendet. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Zeugin konnte folgende Personenbeschreibung abgeben: männlich, circa 180cm groß, kurz rasierte dunkle Haare, muskulöse Statur, helle Hautfarbe, er trug einen dunkelblauen Trainingsanzug. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu informieren.

