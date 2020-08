Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen - Hausen vor Wald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden verursacht und abgehauen (11.08.2020)

Hüfingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am vergangenen Wochenende auf der Landesstraße 171 zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen begangen wurde. Ein unbekannter Autofahrer war in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen zwei Verkehrszeichen geprallt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

