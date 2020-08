Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Linienbus kollidiert mit Ford 12.8.20

Tuttlingen (ots)

Ein Linienbus ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Krankenhausstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Passiert ist der Unfall an der Einmündung der Hechtgasse. Aus dieser kam ein 47-Jähriger Ford-Fahrer, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Dies beachtete der 38 Jahre alte Fahrer des mit einigen Fahrgästen besetzten Stadtbusses nicht, weshalb der Bus in die Seite des Ford-Minivans prallte. Da durch den Unfall die Durchfahrt in der Krankenhausstraße blockiert war, kam es zu Behinderungen. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige rechnen.

