Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wird am Samstag zu drei Einsätzen gerufen.

Gevelsberg (ots)

Am Ostersamstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu drei Einsätzen gerufen. Zunächst mussten die Einsatzkräfte eine Wohnung öffnen um einer hilflosen Person zu helfen. Die Person wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut. In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Anhänger, welcher an der Hagenerstraße geparkt war, gerufen. Vor Ort hatten die Kollegen von der Polizei den Brand bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht. Im Anschluß wurden die Kräfte zu einem brennenden Zeitungsstapel an einer Bushaltestelle gerufen. Hier konnte der Brand schnell gelöscht werden jedoch wurde die Bushaltestelle erheblich beschädigt.

