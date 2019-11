Polizei Wuppertal

POL-W: W - Versuchter Raub im Park in Barmen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gegen 23:00 Uhr kam es in der Nacht vom 04.11. auf den 05.11.2019 im Park Schönebecker Busch zu einem versuchten Raub. Während ein 19-jähriger Wuppertaler am Spielplatz im Park vorbei ging, wurde er von einem maskierten Mann mit vorgehaltenem Messer dazu aufgefordert Handy und Bargeld heraus zu geben. Er reagierte jedoch damit, dem Räuber in den Bauch zu treten. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Schönebecker Straße. Der Mann ist circa 1.85 Meter groß, trug zur Tatzeit eine Schwarze Cargohose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Stiefel. Sein Gesicht war durch eine weiße Clownsmaske mit roten Haaren verdeckt - vergleichbar der Clownsfigur aus dem Film "ES". Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

