Polizei Wuppertal

POL-W: W Tote nach Brand in Ronsdorfer Wohnhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (04.11.2019, 22:35 Uhr), kam es in Wuppertal-Ronsdorf zu einem Brand, bei dem eine Frau verstarb. Das Feuer brach in der Dachgeschosswohnung eines Hauses an der Elias-Eller-Straße aus. Ein 84-jähriger Mann und eine 78-jährige Frau, konnten das Haus verlassen. Für eine weitere Frau im Dachgeschoss kam jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um die 46-jährige Bewohnerin. Um die Ursache des Brandes zu klären wird der Leichnam obduziert und der Brandort von einem Sachverständigen und der Kriminalpolizei untersucht. Das Haus ist momentan unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (sw)

