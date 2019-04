Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (562) Mann bei Waldarbeiten lebensgefährlich verletzt

Roth (ots)

Heute Vormittag (25.04.2019) wurde ein Mann bei Waldarbeiten in Spalt (Lkrs. Roth) lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 76-jährige Landwirt mit seinem Traktor in ein Waldstück in der Nähe der Bundesstraße 466, um dort Waldarbeiten zu verrichten. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er unvermittelt vom Traktor überrollt. Der Landwirt erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße 466 war für den Rettungseinsatz etwa ab 13:45 Uhr für ca. eine Stunde gesperrt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

Alexandra Federl/n

