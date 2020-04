Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200407 - 0321 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Weitere Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 34-jähriger Österreicher hielt sich in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2020 im Frankurter Bahnhofsviertel auf.

Gegen 02.15 Uhr, wurde der alkoholisierte Mann dabei beobachtet, wie er an einem Geldautomaten in der Taunusstraße 100 EUR abhob. Als er an einem Kiosk zwei Flaschen Bier kaufte und 95 EUR Wechselgeld zurückerhielt, riss ihm der Täter das Geld aus der Hand und flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen einholen. Dabei schlug nun der Tatverdächtige auf den 34-Jährigen ein, was eine Funkstreifenbesatzung auf den Plan rief, die diese Auseinandersetzung beobachtet hatte.

Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Bulgare, wurde festgenommen, 75 EUR Bargeld konnten noch sichergestellt werden.

