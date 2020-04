Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr kam es in der Wieslocher Straße zu einem Verkehrsunfall nahe eines Autohauses. Ein 25-jähriger Fahrer geriet vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf den Grünstreifen der ansässigen Tankstelle, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der Folge gegen ein geparktes Ausstellungsfahrzeug des Autohauses. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Durch den Unfall erlitt der Fahrer Verletzungen am Kopf. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell