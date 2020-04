POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Polizeipräsidium Mannheim

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kam es im Ortsteil Kleingemünd beim Kreisverkehr an der Neckarsteinacher Straße zunächst zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen einem Pkw-/ und einem Rollerfahrer. Unweit des Kreisverkehrs hielten beide Fahrzeuge an. Die zunächst verbale Diskussion gipfelte in einem Kopfstoß des Rollerfahrers gegenüber dem Pkw-Fahrer, woraufhin eine Rangelei entstand. Zeugen mussten die beiden Streithähne trennen. Der Rollerfahrer entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Der Pkw-Fahrer erlitt Verletzungen im Gesicht. Der Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- 180-185cm groß

- ca. 40 Jahre alt

- korpulente Statur

- südländisches, sonnengebräuntes Aussehen

- kurze schwarze Haare

- 3-Tage-Bart

- schwarze Lederjacke

- schwarzer Roller mit grünem Versicherungskennzeichen

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

