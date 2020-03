Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW-Schenkenzell) Scheibe an der Haltestelle mutwillig zerstört 10.03.20, 12 Uhr

Schenkenzell (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstag hat ein unbekannter Vandale eine stabile Glasscheibe an der Bushaltestelle "Bahnhof" in der Bahnhofstraße mutwillig zerstört. Die Scheibe war über drei Quadratmeter groß und bestand aus Sicherheitsglas. Sie muss jetzt ersetzt werden. Die Kosten hierfür sind noch nicht genau bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung unter 07422 27010.

