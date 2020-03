Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Heftiger auf Auffahrunfall beim Abbiegen 10.3.20, 12 Uhr

Rottweil (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag in der Schwenninger Straße ist ein Sachschaden von 15.000 Euro entstanden. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Eine 52-jährige Renault-Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 30-Jähriger, der mit seinem Audi nach links in ein Parkhaus abbiegen wollte, verkehrsbedingt anhalten musste. Sie krachte mit voller Wucht ins Audi-Heck, weswegen die Airbags an ihrem Auto auslösten. Durch die Rauchentwicklung, die beim Auslösen der Airbags regelmäßig entsteht, wurde zunächst davon ausgegangen, dass das Auto Feuer gefangen hatte. Daher rückte auch die Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Die Unfallverursacherin selbst blieb unverletzt.

