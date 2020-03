Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geschädigte eines Flurstücks sollen sich bei der Polizei in Donaueschingen melden (10.03.2020)

Wolterdingen (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 21 Uhr den Wirtschaftsweg von der Eichbuckhütte in Richtung Wolterdingen / L 180. Auf der abschüssigen Strecke kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Um festzustellen ob weiterer Schaden in Form eines Flurschadens entstanden ist, wird der Besitzer des dortigen Flurstücks gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

