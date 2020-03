Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS/Königsfeld) Seniorin rammt Hinweisschild und fährt davon 10.3.20, 18 Uhr

Königsfeld (ots)

Eine zunächst unbekannte Autofahrerin hat am Dienstagabend in der Rathausstraße ein Hinweisschild der Stadt Königsfeld umgefahren. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr die Fahrerin mit ihrem Golf davon. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Rempler bemerkt und die Polizei verständigt. Zudem fiel beim Unfall das vordere Kennzeichen des Autos ab und blieb an der Unfallstelle liegen. Dadurch war es der Polizei schnell möglich, die Fahrzeughalterin zu ermitteln. Die 89-Jährige räumte sofort ein, mit dem Auto gefahren zu sein. Sie machte aber zum Unfall keinen weiteren Angaben. Die Seniorin muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf 4.000 Euro.

