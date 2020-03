Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Falscher Polizeibeamte geht leer aus 10.3.20, 21 Uhr bis 21.30 Uhr

Rottweil (ots)

Mindestens drei Mal hat ein Unbekannter, der sich am Telefon als Polizist ausgab, bei vorwiegend älteren Personen angerufen und sich nach Gegenständen und vorhandenem Vermögen erkundigt. Der Mann gab sich am Dienstagabend als "Herr Heinzmann von der Polizei" aus. Unter einem Vorwand verunsicherte er die Menschen, indem er ein Sicherheitsrisiko für ihr Vermögen vorgaukelte. Dabei erkundigte er sich nach vorhandenen Goldbarren, Wertsachen und anderen Vermögenswerten. Die Betroffene bemerkten jedoch schnell Unstimmigkeiten und legten richtigerweise auf. In einem Fall wurde eine Rückrufnummer mit gebührenpflichtiger 0190 - Vorwahl angeben. Die Polizei Rottweil hat Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass noch einige andere Rottweiler Bürger derartige Anrufe bekommen haben.

