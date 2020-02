Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Am Montag (10.02.2020), gegen 16.30 Uhr, wurde ein silberfarbener Opel Vectra auf der Straße Schürkamp im Wendehammer geparkt. Als, gegen 17.30 Uhr, das Fahrzeug wieder benutzt werden sollte, wurde ein leichter Unfallschaden an der Stoßstange festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

