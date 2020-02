Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Am Freitag (07.02.2020), gegen 18.00 Uhr, wurde auf der Hauptstraße 10, auf dem dortigen Parkplatz, ein schwarzer Hyundai Getz geparkt. Als am Montag (10.02.2020), gegen 17.30 Uhr, das Fahrzeug wieder benutzt werden sollte, wurde eine Beschädigung im Bereich des linken Kotflügels festgestellt. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Hyundai geraten. Die Schadenshöhe beim Hyundai beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

