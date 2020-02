Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durchfahrtskontrollen

Lauterecken (ots)

Das Durchfahrtsverbot des Feld- und Wirtschaftsweges am Krämelhof vorbei hat am Montagvormittag die Polizei überwacht. Obwohl während der Kontrolle kein unberechtigter Fahrzeugführer zu beanstanden war, ist mit weiteren Maßnahmen der Polizei zu verschiedenen Tageszeiten zu rechnen. Mitüberwacht wurde auch der "Höhenweg", ebenfalls ein nur für Feld- und Forstbetrieb freigegebene Strecke in Richtung Hohenöllen. |pilek-AH (Ereigniszeit wurde im Bericht verändert)

