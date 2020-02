Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Kusel (ots)

Eine unbekannte Person beschädigte am vergangenen Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes in der Bahnhofstraße. Vermutlich wurde die Scheibe durch Abtreten eines Schmucksteines, welcher sich zu Dekorationszwecken am Geländer befestigt war, in die Scheibe geschleudert. Hierbei wurde diese beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-EUR.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefon-nummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

