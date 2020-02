Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Blumenkübel verschoben

Odenbach (ots)

Beton-Blumenkübel sind am Samstag in der Bahnhofstraße verschoben worden. Die Eigentümer gehen davon aus, dass ihrerseits ein erheblicher Zeitaufwand für die Rücksetzung erforderlich ist. Die schweren Kübel wurden etwa 10 Zentimeter nach hinten versetzt. Wie das unbemerkt von den Anwohnern erfolgen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zum Sachverhalt unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

