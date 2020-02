Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht vom 14.02.2020 auf den 15.02.2020 wurde ein Mercedes-Sprinter am hinteren rechten Fahrzeugheck beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Hinterhofparkplatz in der Sander Straße abgestellt. Zeugen die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeiwache Schönenberg unter 06373/8220 in Verbindung zu setzen.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell