Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rockenhausen (Donnersbergkreis) - Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (ots)

Am Samstag, den 15.02.20, gegen 14.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren der K 37 in Richtung Falkenstein den entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen Fahrers, der mit einem blauen Mazda 5 unterwegs war. Im Begegnungsverkehr stießen die Spiegel der Fahrerseiten zusammen, so dass zumindest der Spiegel des Mazda teilweise zu Bruch ging, Sachschaden ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Völker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / 917-0 E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1354

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell