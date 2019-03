Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: "Toter" im Linienbus gemeldet - tief geschlafen

Freiburg (ots)

Ein angeblicher Toter in einem Linienbus hat am Freitagabend in Weil am Rhein einen Einsatz ausgelöst. Rettungsdienst und Polizei eilten gegen 19:30 Uhr schnell zum stehenden Bus in die Steinackerstraße. Nur durch die Setzung eines Schmerzreizes erwachte der Fahrgast aus seinem Tiefschlaf. Es war wohlauf. Der Bus konnte seine Fahrt fortsetzten, die Rettungskräfte wieder einrücken.

