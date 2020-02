Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handbremse nicht korrekt gezogen

Jeckenbach (ots)

Vom Abstellplatz ist am Samstagabend ein geparktes Fahrzeug rückwärts aus dem Hof des Anwesens gegen eine Brückenmauer gerollt. Das Auto wurde stark beschädigt. Die Mauer hatte der Kollision nach ersten Erkenntnissen starken Widerstand entgegengestellt. Nach dem Gespräch mit dem Fahrzeugführer wird davon ausgegangen, dass die Handbremse nicht korrekt gezogen war. Er hatte den Wagen in der Hauptstraße abseits der Straße abgestellt. An der Brüstungsmauer wurden bisher nur oberflächliche Lackkratzer und Kunststoffaufrieb festgestellt. |pilek-AH

