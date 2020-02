Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Quirnbach (ots)

In der Marktstraße ereignete sich gestern zwischen 12:00 Uhr - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren die vor dem Wohnungswesen befestigte Regenrinne und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Über einen Zeugen wurde ermittelt, dass der Fahrer eines weißen Lieferwagens ohne Aufschrift ihm die beschädigten Teile der Regenrinne übergab und anschließend davonfuhr. Der Fahrer soll ein Hemd mit der Aufschrift UPS getragen haben.

Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de|pikus

