POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr wurde in ein Mehrfirmengebäude in der Straße Im Bosseldorn eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Fensters auf der Gebäuderückseite Zugang in die Räumlichkeiten einer Reinigungsfirma. Innerhalb des Gebäudes wurden zudem Türen aufgebrochen, sodass auch Räumlichkeiten einer weiteren Firma betroffen waren. Aufgrund der Komplexität des Einbruchs übernahmen Spezialisten der Kriminaltechnik die Spurensicherung. Der Diebstahlsschaden konnte zunächst nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

