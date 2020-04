Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200407 - 0320 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub einer Goldkette

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 6. April 2020, gegen 15.30 Uhr, befand sich ein 67-jähriger Mann auf dem Weg durch das Bahnhofsgebiet. In der Moselstraße, in Höhe Hausnummer 32, wurde er von einem Unbekannten angesprochen und mit der flachen Hand vor die Brust gestoßen. Danach ergriff der Täter die Goldkette des Geschädigten und riss sie ihm vom Hals. Der Täter flüchtete mit seiner Beute über die Moselstraße in Richtung Taunusstraße. Bei dem Stehlgut handelt es sich um eine etwa 30 Jahre alte Goldkette mit einem rechteckigen Anhänger mit vier Zirkonien. Der Wert des Stückes ist unbekannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 180 cm groß, schmale Gestalt, schwarzes Haar, gepflegtes Äußeres. Osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Lederjacke und einer hellen Hose. Trug einen weißen Kopfhörer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell