Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200405 - 0317 Frankfurt-Sachsenhausen: Wieder älterer Pkw entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Zwischen Dienstag, dem 31. März 2020, 13.00 Uhr, und Samstag, den 4. April 2020, 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Mercedes E220 Coupe, Erstzulassung 1994. Der Wagen stand in dieser Zeit geparkt vor dem Anwesen Laubestraße 27. Der Wagen trägt das amtliche Kennzeichen F-DT 541.

Die Absuche des Nahbereiches sowie Recherche- und Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. In der Meldung Nr. 200402-0307 war bereits über das Verschwinden älterer Fahrzeuge berichtet worden. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den verschwundenen Fahrzeugen nehmen alle Polizeidienststellen an.

