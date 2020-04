Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200403 - 0313 Frankfurt-Nordend: Zwei Pkw ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04.2020), gegen 02:20 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter im Nordend einen Pkw in Brand. Im umliegenden Bereich kam es dadurch zu weiteren Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen sowie einem Haus.

Zum genannten Zeitpunkt stand das brennende Fahrzeug, ein Smart, in Höhe des Sandweg 55. Anwohner hatten das Feuer gemeldet, welches wenig später auf den nächststehenden Pkw, einen Citroen, überging. Beide Fahrzeuge brannten im weiteren Verlauf völlig aus. Ein in der Nähe stehender Peugeot wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die enorme Hitzeentwicklung sorgte bei einem angrenzenden Mehrfamilienhaus zu Spannungsbrüchen an der Fensterverglasung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die ausgebrannten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Stand liegt der entstandene Sachschaden bei ca. 15.000 Euro.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 069 / 755-51508 (Mo-Fr) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

