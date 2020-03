Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto absichtlich zerkratzt und rund 2000 Euro Schaden angerichtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagabend, hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack eines grauen VW Golfs zerkratzt, der vor dem Anwesen Nummer 2 in der Stockacher Straße abgestellt war. Der Unbekannte machte sich mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrer- und der Beifahrertür des Golfs zu schaffen und richtete so rund 2000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung an dem Golf eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

