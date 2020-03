Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmansdorf) Älterer Mann geht Kinder an - Zeugenaufruf (30.03.2020)

Konstanz-Allmansdorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Montag zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr in der Nähe des Spielplatzes Hockgraben ereignet hat. Ein unbekannter Mann war mit seinem Hund unterwegs und sprach ein Geschwisterpaar an, das verbotswidrig den Spielplatz benutzte. Daraufhin liefen die beiden Kinder weg. Der Mann verängstigte die Kinder und rief ihnen nach, dass der Hund schneller wäre als sie. Die beiden versteckten sich, warteten ein bisschen ab und gingen dann auf dem gleichen Weg zurück in Richtung ihres Zuhauses. Nach Angaben der Kinder trat plötzlich derselbe Mann hinter einem Gebüsch hervor und packte das 10-jährige Mädchen am Handgelenk und verletzte sie hierdurch leicht. Daraufhin nahmen die Kinder erneut Reißaus vor dem Mann. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 70-80 Jahre alt, etwa 170 cm groß, normale Statur, weiße Haare, unrasiert, schielt auf einem Auge. Der mitgeführte Hund soll mittelgroß bis groß sein, ein längeres, weißes Fell haben und auf den Namen "Benjamin" hören. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

