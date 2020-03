Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Schaufenster und Türe mutwillig beschädigt (29.030.2020 - 30.03.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Montag zwischen 22.00 Uhr und 10.00 Uhr des darauffolgenden Morgens in der Fichtestraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter schlug mit einem harten Gegenstand mehrere Löcher in die Glasfüllung der Zugangstüre ehemaliger Geschäftsräume. Zudem wurde das daneben befindliche Schaufenster eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

