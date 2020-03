Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Kalkofen/Lkrs. Konstanz) Brems- und Gaspedal verwechselt und anschließend von der Fahrbahn abgekommen (30.03.2020)

Hohenfels-Kalkofen/Lkr. Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 7.000 Euro ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der L 194 zwischen Mahlspüren und Kalkofen. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Kalkofen unterwegs, als sie in einer Kurve kurz vor Ortsbeginn ihren Angaben zufolge gemerkt habe, dass sie zu schnell war. Als sie bremsen wollte, habe sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt, wodurch sie von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt ist. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin nicht verletzt. Die Straßenmeisterei Radolfzell stellte an der beschädigten Stelle der Leitplanke Barken auf.

