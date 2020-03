Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Brandmeldeanlage löst Alarm aus

Oberndorf-Hochmössingen (ots)

Aus unbekannter Ursache hat am Montagnachmittag die Brandmeldeanlage in einem Unternehmen im Römerweg ausgelöst. Die Feuerwehr Oberndorf rückte mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Polizei und Feuerwehr lokalisierten den Melder, der den Alarm ausgelöst hat in einer Garage der Firma. Dort konnte aber weder ein Feuer noch Rauch festgestellt werden. Der Melder wird nun überprüft.

