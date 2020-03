Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/RW) Fahrradfahrer zieht sich Kopfverletzung zu 30.3.20, 20 Uhr

Schiltach (ots)

Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat sich am Montagabend in Schiltach ein älterer Mann eine Kopfverletzung zugezogen. Der Radler trug keinen Helm. Der 76-jährige wollte in der Hans-Grohe-Straße am Berg vom Fahrrad absteigen, blieb aber mit dem Fuß am Rahmen hängen. Dabei stürzte er zu Boden. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell